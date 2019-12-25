Россияне могут улететь в греческие города со стыковками в третьих странах.

Стало известно, как россияне могут попасть на закрытый курорт. Турагенты поделились советами в социальных сетях. Об этом пишет портал TourDom.ru.

Так, например, путешественникам предложили лететь из Москвы в Афины через Женеву, Лондон и Каир. В одном из постов на Facebook генеральный директор клуба путешествий "Бизнес Океан" Инесса Саух написала, что необходимо взять с собой туристическую визу, тест ПЦР и купальник.

Власти Греции установили квоту на число прибывающих из России туристов – не более 500 человек в неделю. Путешественников обязали заполнять специальную форму и предоставить подробную информацию о поездке. Это необходимо сделать в течение 24 часов. Затем им дадут уникальный QR-код для посадки на рейс.

Ранее мы сообщили, что в Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса.