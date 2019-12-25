Минск получил пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины.

В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале белорусского Минздрава.

На данный момент бумаги изучают на уровне специалистов. В состав экспертной группы входят ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней, а также сотрудники предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". Они оценят вероятность получения достоверных данных об эффективности и безопасности российского препарата. Кроме того, специалисты рассмотрят этические вопросы, связанные с клиническими испытаниями.

В испытаниях российского препарата примут участие около 100 добровольцев. Заявку на клинические испытания можно оставить на сайтах восьми витебских и минских организаций. Они выбраны в качестве исследовательских площадок.

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