Дипломатического ранга лишен посол члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и бывший посол в Словакии Игорь Лещеня. Кроме того, в отставку отправлен посол республики в Латвии Василий Маркович.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко лишил ранга трех дипломатов. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Латушко занимал должность посла Белоруссии в Польше в 2002-2008 годах, затем в 2012-2019 году работал дипломатом во Франции, с 2013 года – в Испании и Португалии. В январе 2019 года его освободили от должности посла, в марте назначили директором Национального академического театра. В августе, после того как Латушко поддержал протесты в Белоруссии его уволили. Он вошел в президиум Координационного совета, но вскоре покинул республику в сопровождении польского посла. Лукашенко посчитал, что Латушко стал оппозиционером и потребовал привлечь его к ответственности по закону.

Игорь Лещеня отправлен в отставку из-за обращения, в котором выразил протест против действий властей по отношению к участникам митингов. Посол подчеркнул, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан". Лещеня попросил учитывать позиции всех слоев населения. Позднее он заявил об отставке и заявил о возвращении на родину.

Ранее генсек ООН заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля.