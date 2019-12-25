Генсек ООН: COVID-19 вышел из-под контроля

Политик назвал пандемию коронавируса «кризисом, непохожим ни на один из кризисов в нашей жизни».

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции с журналистами.

Гутерреш заявил, что сессия Генеральной Ассамблеи тоже будет "не похожа ни на одну другую". Он уверен, что скоро число умерших от коронавирусной инфекции в мире преодолеет рубеж в миллион. По мнению генсека, пандемия коронавируса — это "угроза номер один" для глобальной безопасности.

Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую. - Антониу Гутерреш, генсек ООН

Генсек полагает, что от пандемии нет панацеи. При этом, многие возлагают надежду на вакцину, которая сама по себе не устранит кризис, считает Гутерреш.

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