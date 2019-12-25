Посольство РФ в ФРГ запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Дипломаты действуют в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

Посольство России в ФРГ запросило у немецких властей консульский доступ к Алексею Навальному. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Российское диппредставительство направило ноту в МИД ФРГ. Дипломаты хотят, чтобы консул встретился с российским оппозиционером. По 36 статье конвенции, представители консульства имеют право свободно сноситься с гражданами своего государства. Им должен быть предоставлен доступ к российским гражданам.

Напомним, что 2 сентября правительство ФРГ объявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Парламентарии обратились к российским коллегам с просьбой отреагировать на данные сведения. Российские врачи начали утверждать, что следов ядов в анализах пациента обнаружено не было. Неделю назад Алексей Навальный пришел в себя.

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