Госсекретарь США поблагодарил Литву за роль в ситуации вокруг Белоруссии

Вашингтон выразил благодарность министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу за лидерство в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав ее народа.

Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Литву за роль в ситуации вокруг Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

В сообщении сказано, что Литва привержена НАТО. Помпео подчеркнул, что Вашингтон оценил вклад в международные усилия по обеспечению безопасности в Афганистане, Ормузском проливе и Ираке. Кроме того, Литва поддержала запрет "Хезболлы" как террористической организации. Для переговоров с Майком Помпео, Линас Линкявичюс прибыл в Вашингтон.

Напомним, что Литва не признала результаты выборов в Белоруссии. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победу одержал Александр Лукашенко. Литва обвинила Минск в фальсификации и применении насилия к мирным протестующим. Кроме того, белорусские силовики начали преследовать политиков и журналистов.

Ранее мы сообщили, что Тихановская озвучила истинную причину протестов в Белоруссии.