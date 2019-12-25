На прошедших президентских выборах соперница Лукашенко призвала главу СВР "транслировать несвежие пропагандистские штампы".

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская озвучила истинную причину протестов в Белоруссии. Об этом она заявила в ответ на слова главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. Оппозиционерку цитирует Telegram-канал "Пул первой".

Тихановская считает, что причина одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы и не хочет уходить с поста президента. В этой связи, народ отказал бывшему президенту в доверии и поддержке. Белорусы требуют ухода президента. Происходящее в стране она назвала "внутренним политическим кризисом".

В требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами или изменения внешнеполитической ориентации Беларуси. Это стоило бы понять руководителю СВР России господину Нарышкину вместо того, чтобы транслировать несвежие пропагандистские штампы. - Светлана Тихановская, соперница Лукашенко

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