Минпромторг предложил закрыть торгпредства на Украине и в Литве

На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения.

Минпромторг предложил закрыть торговые представительства на Украине и в Литве. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале проектов правовых актов.

У России останутся торгпредства в 58 странах мира. В документе предлагается открыть торгпредство в Саудовской Аравии. В августе правительство дало распоряжение учредить миссию в Эр-Рияде.

Ликвидировать: торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство Российской Федерации в Украине. - сказано в документе

Иностранные торгпредства помогают компаниям в переговорах с потенциальными партнерами, поддерживают при составлении сделок, в логистике, организации ярмарок и выставок, а также налаживают деловые контакты с представителями бизнес-сообщества.

Ранее мы сообщили, что в Индии выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19.