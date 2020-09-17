За сутки коронавирус подтвердили у 97,8 тыс. человек. Суточный показатель стал самым большим в стране с начала пандемии коронавируса.

В Индии выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Индия занимает вторую строчку в мире по числу выявленных случаев заражения. По последним данным Минздрава, в стране заболели более 5,11 млн человек. За сутки медики провели более 1,13 млн тестов. Выявлено свыше 82,7 тыс. человек, которым удалось победить болезнь. По последним данным, общее число выздоровевших от COVID-19 составило более 4 млн человек.

Более 1 млн граждан находятся в больницах. За период пандемии от коронавируса скончались 83 тыс. граждан. Суточный показатель составил 1132 человека.

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