На встрече с политическим активом страны Лукашенко рассказал об участниках этой "агрессии" против Белоруссии и этапах подготовки сценария.

Занимающий пост президента Александр Лукашенко озвучил сценарий по уничтожению Белоруссии. Он считает, что внешние агрессоры готовили эти события в течение десяти лет. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

Тактика строилась по классическому американскому учебнику "цветных революций". Лукашенко назвал поименное всех участников сценария: семь фондов по поддержке демократии США, а также сателлиты – Польша, Литва, Чехия и Украина. Политик обозначил семь этапов сценария: подготовительный, парламентские выборы, подготовка к президентским выборам, президентская кампания, попытка майданного сценария, поствыборный протест и попытка легализации инфраструктуры перемен.

Далее Лукашенко остановился отдельно на каждом этапе. В конце выступления он заявил, что "время баррикад и митингов завершилось". Политик отметил, что искренне не понимает "какие еще нужны перемены".

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