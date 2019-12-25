Минздрав РФ опроверг информацию об обязательной вакцинации против COVID-19

Мурашко подчеркнул, что власти неоднократно упоминали о том, что вакцинация будет добровольной.

В России не будут вводить обязательную вакцинацию против COVID-19. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Даже те, кто входит в зону риска, например, медработники или педагоги, сами будут решать, проходить им вакцинацию или нет. Мурашко подчеркнул, что процедура носит исключительно добровольный характер. Он добавил, что Минздрав неоднократно об этом говорил. Обязательная вакцинация "не обсуждалась и не обсуждается".

Напомним, заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в Минпросвещения не будут требовать от педагогов проходить вакцинацию от коронавируса.

Ранее мы сообщили, что посольство РФ прокомментировало слова президента Эстонии в адрес России.