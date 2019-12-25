Посольство РФ прокомментировало слова президента Эстонии в адрес России

Накануне Кальюлайд заявила, что время России в мировой политике подходит к концу.

Посольство РФ в Эстонии прокомментировало слова эстонского лидера Керсти Кальюлайд в адрес России. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

В диппредставительстве подчеркнули, что "история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего". Несмотря на тяжелейшие испытания, Россия живет полноценной жизнью. Дипломаты считают, что власти легко справляются с брошенными им вызовами.

Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово "импортозамещение", а вот европейские экспортеры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро. - говорится в сообщении диппредставительства

Напомним, что Керсти Кальюлайд в интервью Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации заявила, что время России начинает подходить к концу. Она считает, что у России появились экономические слабости и "исключительно плохое положение с точки зрения демографии".

Ранее мы сообщили, что в список Евросоюза по Белоруссии хотят внести россиян.