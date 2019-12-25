Планируется, что голосование по ситуации в Белоруссии состоится в четверг.

В список Евросоюза по Белоруссии хотят внести россиян. С подобной инициативой выступили депутаты Европейского парламента (ЕП). Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте ЕП.

Россияне могут попасть в белорусский список санкций из-за "непосредственно вовлеченных в поддержку белорусского режима". Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет уже изучают возможность включения российских граждан в список ограничений. Кроме того, чиновники предлагают выразить поддержку индивидуальным санкциям ЕС в отношении Александра Лукашенко. Они считают, что все, кто причастен к фальсификации выборов и насилию в Белоруссии должен быть наказан.

Парламент призывает ЕС организовать конференцию доноров для демократической Белоруссии, которая соберет международные институты, представителей G7, страны-члены и институты ЕС. - сказано в сообщении ЕП

Депутаты ЕП не принимают итоги выборов 9 августа. Они заявляют о поддержке мирной передачи власти в Белоруссии по итогам национального диалога и выступают за все инициативы Координационного совета оппозиции.

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