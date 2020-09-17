Национальные космические агентства заинтересовались исследованиями способов введения космонавтов и астронавтов в состояние, близкое к оцепенению.

Стало известно, как можно пережить долгий космический полет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на специалистов Мэрилендского университета (штат Вашингтон).

Дело в том, что в спячке метаболизм замедляется на длительное время. Мозг все еще функционирует. Ученые называют это явление гипобиозом. В первых исследованиях им помогло опиоидоподобное вещество HIT (Hibernation Induction Trigger). Специалисты взяли его из крови животных, которые находились в спячке. Затем подобный опыт повторили в Вашингтонском университете. В Институте биофизики клетки РАН при поддержке Фонда перспективных исследований ученым удалось ввести в гипобиоз крыс, которые никогда не впадают в спячку. Это было сделано за счет препарата на основе ксенона. После их успешный опыт повторили в Америке и Японии.

Ученым пока неизвестно, будут ли эти способы работать на людях. Они уверены, что в период гибернации человеку нужно просыпаться так как у животных в спячке, периоды низкого метаболизма сменяются сном. На эти процессы организмы затрачивают до 90%.

Ранее мы сообщили, что ученые создали периодическую таблицу элементов, рожденных звездами.

Видео: YT / Canadian Space Agency