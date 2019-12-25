В Австралии опровергли гипотезу о происхождении тяжелых элементов.

Ученые создали периодическую таблицу элементов, рожденных звездами. Результаты работы опубликованы в издании Astrophysical Journal. Специалисты опровергли гипотезу о том, что все тяжелые элементы появились в результате столкновения нейтронных звезд.

Наука полагает, что водород во Вселенной создан Большим взрывом. Последний также произвел гелий и литий. Остальные элементы могли сформироваться в результате ядерных процессов внутри небесных тел. Они были выброшены в космос в конце жизни звезд. Ученые напомнили, что массивные звезды завершают существование взрывом сверхновых, а также выбросом плотных потоков. Остатки сгоревших объектов сталкиваются с сливаются друг с другом.

Реакции, в которых рождаются эти элементы, обеспечивают энергию, заставляющую звезды ярко сиять в течение миллиардов лет. С возрастом они производят все более тяжелые элементы, поскольку их внутренности нагреваются Аманда Каракас, автор исследования из Австралийского центра передового опыта по астрофизике

Ученые полагают, что самые тяжелые элементы появились при помощи сверхновых. Те коллапсировали, быстро вращались и создавали сильные магнитные поля. Каракас отметила, что слияние нейтронных звезд не приводило к образованию тяжелых элементов на раннем этапе формирования Вселенной, а также сейчас, спустя 14 млрд лет.

Солнце вступило в новый 11-летний цикл активности.