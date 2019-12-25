Пик активности звезды придется на июль 2025 года.

Солнце вступило в новый 11-летний цикл активности. Об этом сообщили представители Национального американского космического агентства. Эксперты рассказали, что для звезды цикл стал 25-ым с середины XVIII века. Циклы активности Солнца открыл в 1843 году ученый Рудольф Вольф. Он определил, что продолжительность цикла составляет 11 лет. Ему удалось отследить изменения цикличности до 1749 года. Именно тот цикл получил условный номер один.

В начале нового цикла на звезде появляется большое количество пятен, которые на самом деле являются зонами с мощными магнитными полями, рентгеновскими вспышками и выбросами корональной массы. Эти события могут сказаться на жизни на Земле. В частности, на сбоях электрической аппаратуры и околоземных космических устройствах. Пятна появляются ближе к полюсам, а после - приближаются к экватору. В 2018 году астрономы зафиксировали падение активности Солнца до минимальных показателей. Минимум пришелся на декабрь 2019 года. Следующий максимум будет зафиксирован в июле 2025 года.

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