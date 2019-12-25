Ученые рассмотрели на звезде объекты с размером до 50 км.

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца. Об этом сообщили немецкие ученые в издании Astronomy & Astrophysics. Специалисты пояснили, что использовали для создания высокоточных фотографий звезды телескоп GREGOR, установленного на острове Тенерифе. Кадры помогли исследователям рассмотреть мельчайшие структуры магнитных полей объекта. Аппаратура позволила изучить объекты с размером до 50 км. Для масштабов Солнца это небольшие детали. Диаметр самой звезды достигает 1,4 млн км.

Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект. Всего за один год мы полностью переработали оптику, механику и электронику, чтобы достичь наилучшего качества изображения" пресс-релиз Фрайбургского университета слова

Ученые напомнили, что Солнце напрямую влияет на природные изменения и жизнедеятельность человека на Земле. Наибольшие риски для существования на планете связаны со вспышками на звезде и выбросами ионизирующего излучения.

В прошлом Солнечная система могла иметь две звезды.