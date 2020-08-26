Американские ученые при помощи моделирования показали, как формировалась система.

В прошлом Солнечная система могла иметь две звезды. Об этом сообщили журналисты с портала N+1. Специалисты изучили данные астрофизиков из Гарвардского университета, опубликованные в издании The Astrophysical Journal Letters.

Американские ученые предположили, что существование множества комет на периферии Солнечной системы во внешнем облаке Оорта, а также аномалии движения обособленных транснептуновых объектов объясняются наличием двух звезд. Предположительно, Солнце формировалось на само по себе, а вместе со звездами аналогичной массы. Они могли располагаться на расстоянии в 1,5 тысячи астрономических единиц друг от друга.

Исследователи рассказали, что если их догадка верна, то за орбитой Нептуна может находиться множество неоткрытых карликовых планет. Они могут быть обнаружены, как и девятая планета, при помощи широкоугольного обзорного телескопа-рефлектора.

NASA опубликовало видео о полетах на околосветовой скорости.