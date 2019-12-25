Мультфильм понятным языков рассказывает о проблемах околосветовых полетов.

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео о полетах на околосветовой скорости. Видео презентовано в виде короткого мультфильма. В основе создатели заложили проект Breakthrough Starshot. Программа запустит зонд с солнечным парусом, который направится к Альфа Центавре.

Ученые объяснили, что за разгон зонда будет отвечать не только Солнце, но и сверхмощный лазер, направленный с Земли. Это позволит увеличить объекту скорость до 20% от скорости света.

Напомним, что наука не смогла установить угрозы для космонавтов в случае поломки зонда. В этом случае специалистам придется выйти в открытый космос из объекта, чтобы исправить проблему. Исследователи не могут ответить на вопрос, чем этот выход обернется для человека. Открытым остается вопрос защиты экранирования корабля от внешней среды, наполненной космическими объектами.

Планета Земля может быть живым организмом согласно гипотезе Лавлока.