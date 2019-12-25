Nancy Grace Roman проведет первую перепись планет-изгоев в Галактике.

Космический телескоп НАСА Roman открыл новые планеты-изгои. Об этом сообщили американские специалисты в научном издании Astronomical Journal. Они оценили ориентировочное количество одиноких планет, не связанных ни с одной звездой в Галактике.

Ведущий автор исследования из Университета штата Огайо Самсон Джонсон рассказал, что только в Млечном пути могут находиться сотни таких планет. Для точного вычисления их количества необходимо заняться изучением космоса при помощи инфракрасного телескопа Nancy Grace Roman. Его запуск запланирован на середину 2020-ых.

Это открывает нам окно в те миры, которые раньше мы просто не могли увидеть. Представьте, что такая же маленькая каменистая планета, как наша, свободно парит в космосе, и эта миссия поможет нам найти ее Самсон Джонсон, ведущий автор исследования

Напомним, что блуждающие планеты-изгои считаются самостоятельными объектами, масса которых аналогична массам планет. Их происхождение неизвестно. Предположительно, ранее они были связаны с какой-либо звездой. Nancy Grace Roman проведет первую перепись планет-изгоев.

Вселенная может просто кишеть планетами-изгоями. Мы никогда не узнаем, если не проведем тщательное исследование с помощью космического микролинзирования Скотт Гауди. профессор астрономии

Астрономы нашли 95 коричневых карликов недалеко от Солнечной системы.