Астронавты НАСА сделали фото сразу двух явлений над Землей

На одном снимке появились северное сияние и свечение неба.

Астронавты НАСА сделали фото сразу двух атмосферных явлений над Землей. Снимок появился в официальном Instagram-аккаунте NASA. На кадре запечатлено северное сияние и свечение неба. Данные явления имеют разную природу, но формируются на приблизительно одинаковой высоте.

Свечение неба образуется из-за реакции химических веществ, а северное сияние - из-за взаимодействия между энергией солнца и магнитным полем Земли. Астронавты рассказали, что зафиксировали двойное явление на рассвете 16 августа. В это время Международная космическая станция располагалась над южной частью Аляски.

В NASA отметили, что на снимке также можно заметить ночные огни канадских провинций Британская Колумбия и Альберта.



