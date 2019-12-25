Астрономы изучают формирование планет за пределами Солнечной системы.

Американские астрономы нашли 95 коричневых карликов недалеко от Солнечной системы. Открытие сделали представители научного проекта Backyard Worlds: Planet 9. Результаты исследования ученых опубликованы в издании Astrophysical Journal.

Благодаря открытию этих холодных миров мы можем понять, как формируются планеты за пределами Солнечной системы и как устроены их атмосферы пресс-релиз Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии США

Ученые отметили, что коричневые карлики помогут астрономам точно оценить количество подобных миров около Солнца. Напомним, что коричневыми карликами являются объекты, которые по массе более крупные, чем планеты, но меньшие, чем звезды.

Изначально программа Backyard Worlds: Planet 9 запущена ради поиска гипотетической девятой планеты. Ее существование обосновали астрофизики Константин Батыгин и Майкл Браун в 2016 году. Позже цели проекты были расширены.

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