Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды

Вечером 28 июля россияне смогут увидеть поток из метеоров.

В интервью журналистам "РИА Новостей" научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что метеорный поток достигнет своего пика вечером 28 июля. В течение нескольких дней можно будет видеть по 16 метеоров в час.

Это не очень интенсивный, довольно слабый поток. Чтобы наблюдать его, нужно время и терпение … люди непосвященные думают, что действительно прямо обильно падают яркие звезды с неба Фаина Рублева, научный директор Московского планетария

По словам эксперта, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы наблюдать за метеорным потоком. Это связано с тем, что Луна находится в близкой к новолунию фазе. Также мешает неустойчивая погода. Лучшим вариантов для зрителей станет уехать из города, так как электричество может помешать увидеть астрономическое событие.

Наблюдать лучше всего, если это вечером, в восточной стороне. Солнце уходит на запад, и там еще долгое время после захода Солнца зарево. А вот в восточной стороне уже довольно темно Фаина Рублева, научный директор Московского планетария

Напомним, что южный поток дельта-Аквариды предположительно вызван осколками кометы 96Р Макхольца 1. Небесное тело совершает оборот вокруг Солнца раз в пятилетие. Точка, из которой появляются метеоры находится в созвездии Водолея.

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Видео: YT / Deepak R Gaming