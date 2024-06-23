Астроном объяснил, как правильно наблюдать за метеорным потоком Лириды

По словам эксперта, для наблюдения не требуется никаких специальных приборов.

Астроном Ярослав Турилов объяснил, как правильно наблюдать за метеорным потоком Лириды. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, для наблюдения не требуется никаких специальных приборов. Он назвал главным условием для обзора безоблачное небо. Также Турилов подчеркнул, что городские огни могут засветить звездопад, и поэтому нужно выбрать наименее освещенное место, откуда стоит наблюдать за потоком Лириды. Эксперт посоветовал запастись теплой одеждой, пледом и горячим чаем.

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