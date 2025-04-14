От секунды к часу: астроном Богачев объяснил феномен високосного часа

Ученые Земли решили отказаться от високосной секунды.

На смену високосной секунде, которую отменят в 2027 году, придет високосный час. Значение этого термина 360.ru объяснил заведующий лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев.

Он назвал сам термин „високосная секунда", как и „високосный час" некорректными и бытовыми. Ученые их не употребляют, но они прижились в народе. По словам Богачева, выражение ввели по аналогии с високосными сутками, но они корректируют продолжительность года и не относятся к длительности дня.

Время можно было бы корректировать чаще, но в итоге научное сообщество приняло решение ждать, пока накопится час. По предварительным оценкам, это произойдет не раньше, чем через тысячу лет.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)