Это стало возможным благодаря телескопу ALMA.

Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды GW Ориона. Результаты работы на комплексе радиотелескопов ALMA, расположенном в пустыне Атакама в Чили, опубликованы в научном журнале Science.

Наше моделирование показывает, что гравитационное притяжение только тройных звезд не может объяснить наблюдаемое несовпадение. Мы думаем, что необходимо наличие планеты между этими кольцами, чтобы объяснить, почему диск был разорван Нинке ван дер Марель, сотрудник Университета Виктории

Еще один специалист отметил, что внутреннее кольцо звезды содержит столько пыли, чтобы создать 30 планет, напоминающих Землю. Новое исследование предполагает, что экзотические планеты могут формировать наклонные кольца в виде изогнутых дисков вокруг нескольких звезд.

Напомним, что система Г. В. Орионис расположена на расстоянии более 1300 световых лет от созвездия Ориона. Она состоит из трех звезд, а также деформированного разорванного диска.

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