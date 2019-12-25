Презентованы четкие изображения планет, рождающихся вокруг далеких звезд

Наблюдения ALMA за выбросами монооксида углерода из 15 протопланетных дисков выявили поразительное разнообразие газовых структур, включая щели, кольца и спирали.

Астрономы получили самые чёткие и подробные изображения молодых солнечных систем, в которых планеты только начинают формироваться. Снимки, опубликованные 28 апреля, позволяют в редких случаях взглянуть на самые ранние стадии формирования планет в более чем десятке звёздных систем. Они показывают, где появляются планеты, как быстро они формируются и из каких материалов состоят. По словам учёных, эти данные могут помочь усовершенствовать компьютерные модели формирования и эволюции планет, а также пролить новый свет на то, как эти молодые системы соотносятся с множеством уже открытых экзопланет.

Изображения с высоким разрешением, наполненные научной информацией, были получены с помощью передовых методов визуализации, предоставленных Большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решёткой Атакама (ALMA) в Чили. Эти методы уменьшают искажения и повышают чёткость, позволяя астрономам с большей точностью отображать процесс формирования планет, выявляя более мелкие структуры в протопланетных дисках — вращающихся газовых и пылевых облаках, окружающих молодые звёзды, согласно официальному заявлению.

Недавно разработанные методы "подобны переходу с очков для чтения на мощный бинокль. Они раскрывают совершенно новый уровень детализации в этих планетообразующих системах". Четыре диска, три из которых синие, а последний — жёлтый и оранжевый с фиолетовыми оттенками. Ричард Тиг автор исследования из Массачусетского технологического института

С помощью ALMA команда Тига получила изображения 15 молодых звёздных систем, разбросанных в космосе на расстоянии от нескольких сотен до 1000 световых лет от Земли. Вместо того чтобы полагаться на прямое обнаружение слабого света молодой планеты, команда Тига искала едва заметные признаки, которые эти молодые миры оставляют в своём окружении, — например, пробелы и кольца в пылевых дисках, вихревые движения газа, вызванные гравитацией планеты, и другие физические возмущения, указывающие на присутствие планеты. Чтобы обнаружить эти признаки, исследователи использовали ALMA для составления карты движения газа в более чем десятке протопланетных дисков.

Это всё равно что пытаться увидеть рыбу, глядя на рябь в пруду, а не на саму рыбу. Кристоф Пинте, астрофизик из Института планетарных наук и астрофизики во Франции, который также был главным исследователем проекта

Первоначальный анализ изображений, подробно описанный в 17 недавно опубликованных статьях, ясно показывает, что эти протопланетные диски с формирующимися планетами являются очень динамичными, хаотичными местами, в которых уже есть сложные структуры, сообщает команда исследователей. Среди ключевых открытий — новые сведения о том, как крупные частицы пыли собираются в кольца — предшественники планет, — а также едва заметные признаки гравитационного влияния дисков, которые дают астрономам новый способ оценки массы, доступной для формирования планет.

Мы видим свидетельства того, что диски сильно возмущены и динамичны, что наводит на мысль о том, что молодые планеты формируют диски, в которых они зарождаются. Ричард Тиг автор исследования из Массачусетского технологического института

По словам исследовательской группы, особенно примечательным аспектом проекта является то, что учёные с небольшим опытом работы взяли на себя ведущую роль — они являются авторами 12 из 17 опубликованных статей, и ожидается, что в этом году их будет больше.

Изначально опубликовано на Space.com.

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Фото: Richard Teague and the exoALMA Collaboration; Space.com; Массачусетский технологический институт