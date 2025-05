Найдены сотни металлических предметов возрастом до 3400 лет на загадочном вулканическом холме в Венгрии

Находки проливают свет на древних людей, живших на западе Венгрии, чья идентичность продолжает ставить учёных в тупик.

Согласно новому исследованию, проведённому с использованием лазеров и полевых находок, древние люди в Венгрии спрятали по меньшей мере шесть металлических кладов вокруг таинственного поселения на одиноком холме ещё в XV веке до нашей эры. Всего за один год исследователи с помощью металлодетекторов обнаружили более 300 артефактов позднего бронзового века (1450–800 гг. до нашей эры) и раннего железного века (800–450 гг. до нашей эры), в том числе украшения, военные награды и оружие. Согласно исследованию, опубликованному 27 марта в журнале "Античность", самые древние находки позднего бронзового века датируются 1400–1300 гг. до н. э., хотя большинство артефактов относятся к бронзовому веку и датируются 1080–900 гг. до нашей эры. Помимо металлических изделий, команда исследователей обнаружила янтарные бусы, остатки ткани и кожи, а также клыки кабана и домашней свиньи.

Археологические работы проводились в Сомло, на вулканическом холме в западной Венгрии, который выделяется на фоне относительно равнинного ландшафта. Сегодня этот регион в первую очередь известен своим виноделием. Однако в конце XIX века учёные поняли, что это также важное археологическое место, когда местные фермеры и виноделы начали находить древние артефакты. Бенце Соос, археолог-музеолог из Венгерского национального музея, рассказал научному изданию Live Science в электронном письме, что это место было важным археологическим объектом.

Среди артефактов, обнаруженных фермерами и виноделами, были украшения, оружие и бронзовые сосуды. Количество и качество находок указывали на значительное присутствие человека в период с XIII по VI век до н. э. Однако конкретные места находок не были зафиксированы, и исследователи до сих пор не знают, кто жил в западной Венгрии в этот период. Бенце Соос, археолог-музеолог из Венгерского национального музея

Среди более ранних находок, сделанных неподалёку от Сомло, — погребальные принадлежности раннего железного века, найденные в монументальных курганах. Это побудило некоторых исследователей предположить, что такие известные достопримечательности, как Сомло, были центрами власти элитного класса военачальников. Поэтому Соос, его коллеги и волонтёры начали новое археологическое исследование. Они включали в себя "обширные исследования с помощью металлоискателей и пешие обходы", а также лидарное сканирование (световое обнаружение и определение дальности), при котором лазеры запускаются с самолёта для составления топографической карты местности, как написала команда в исследовании.

Благодаря усилиям наших волонтёров в ходе исследований были обнаружены первые металлические клады на Сомло. В первый год исследований было обнаружено шесть металлических находок позднего бронзового и раннего железного веков. Бенце Соос, археолог-музеолог из Венгерского национального музея

По состоянию на апрель 2025 года команда обнаружила более 900 металлических находок, большинство из которых были найдены на плато в юго-восточной части холма. Среди артефактов много предметов, связанных с обработкой бронзы, что позволяет предположить, что металл производился на месте.

Находки особенно примечательны тем, что они дают представление о переходе от позднего бронзового к раннему железному веку в регионе в конце IX века до н. э., который, по словам Сооса, недостаточно изучен. В частности, одна из находок, названная "Клад V", представляет собой первое свидетельство местных обычаев захоронения металлических предметов (практика захоронения металлических предметов, вероятно, с ритуальной или символической целью) в этот переходный период. Здесь также представлены металлические предметы, хранившиеся в керамическом сосуде — первый подобный образец в западной Венгрии, относящийся к концу позднего бронзового века.

Находки в Сомло дополняют другие свидетельства того, что люди, жившие здесь в период с XIII по VI век до н. э., вероятно, жили в племенных или клановых обществах, возглавляемых элитными воинами. В частности, недавние открытия указывают на то, что Сомло мог быть одним из центров власти, а также местом проживания влиятельного сообщества, культура которого включала в себя хранение металлических сокровищ, сказал Соос. Хотя Соос и его коллеги не смогли подтвердить наличие мастерской по производству металла, они также обнаружили части здания. Команда исследователей надеется, что дальнейшие изыскания прольют свет на хронологию заселения холма Сомло и традиции его обитателей, говорится в исследовании.

Фото: Bence Soós et al; Photo by László György; CC BY 4.0;