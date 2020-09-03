NASA испытало разгонный блок ракеты SLS для полетов к Луне и Марсу

Двигатель проработал 120 секунд.

NASA испытало разгонный блок ракеты-носителя SLS (Space Launch System) для полетов к Луне и Марсу. Трансляция тестов велась на официальном сайте американского агентства. Чиновники отметили, что аппарат должен будет отправить в космос корабль Orion

Согласно информации от специалистов, двигатель разгонного блока, укрепленного горизонтально на полигоне в американском штате Юта, проработал 120 секунд. Эксперты смогли оценить качество материалов,использованных для создания устройства. Напомним, что ракета-носитель будет оснащена двумя разгонными блоками. Они должны обеспечить три четверти тяги для выхода на орбиту Земли. Потом устройства отделятся.

Напомним, что в декабре 2019 года стало известно о том, что NASA завершило сборку центрального блока ракеты Space Launch System.

Рогозин рассказал, почему россияне не верят в то, что американцы были на Луне.

Видео: Youtube/NASA