В США разрабатывают программу "Артемида".

В NASA планируют высадку на Луну женщины-астронавта в 2024 году. Об этом в рамках видеоконференции, посвященной роли женщин в исследовании космоса, рассказал директор Национального управления по аэронавтике Национального управления по аэронавтике Брайденстайн.

Специалист показал эмблему программы "Артемида". Она выполнена в пурпурно-золотистых тонах. Эти оттенки в начале прошлого века использовали активистки, которые боролись за права женщин.

С 2019 года США готовятся к высадке людей на Луну в рамках "Артемиды". Первый этап ее реализации предусматривает беспилотный полет космического корабля Orion вокруг Луны. На втором этапе - корабль облетит спутник Земли вместе с экипажем на борту. На третьем этапе будет осуществлена высадка астронавтов на поверхность Луны.

Астрономы смогли получить первое многочастотное изображение галактики.

Видео: YouTube / NASA