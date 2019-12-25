Very Long Baseline Array создал шесть снимков, которые ученые объединили в один.

Астрономы смогли получить первое многочастотное изображение галактики. Изображение размещено на сайте NRAO, а результаты исследования российских и американских специалистов опубликовано в издании The Astrophysical Journal.

Известно, что эксперты использовали систему радиотелескопов интерферометра Very Long Baseline Array Национальной радиоастрономической обсерватории США. Благодаря данной технике они получили составной снимок TXS 0128 + 554, молодое активное ядро которой излучает гамма-лучи. VLBA способен вести прием одновременно в десяти частотных диапазонах.

Снимок состоит из шести кадров, сделанных на частотах от 2,2 до 22,2 гигагерц. Высокие частоты наблюдения дают более высокое разрешение, показывая мелкие детали.

Напомним, что ранее гамма-телескоп NASA Fermi обнаружил высокоэнергетические лучи, исходящие от галактики TXS 0128 + 554. Эта галактика расположена в 500 млн световых лет от нашей планеты.

В центре Млечного Пути ученые нашли объекты неизвестного происхождения.