Астрономы выдвинули теории происхождения холодного газа внутри пузырей Ферми.

В центре Млечного Пути ученые нашли объекты неизвестного происхождения. Они рассказали о своих наблюдениях в статье для издания Nature. Астрономы рассказали, что внутри пузырей Ферми, которые состоят из гамма-излучения, существуют высокоскоростные сгустки молекулярного газа неизвестного происхождения.

Ранее ученым удалось идентифицировать облака водорода в пузырях Ферми при помощи радиотелескопа Atacama Pathfinder Experiment. Холодный газ участвует в звездообразовании, его потери могут прервать процесс формирования новых звезд в галактике.

Исследователи предположили, что быстро движущийся холодный газ мог образоваться в потоке путем смешивания быстрых горячих ветров и прохладных облаков. Альтернативная версия говорит о том, что причиной выброса газа могло стать активное образование звезд за последние 50 млн лет. Такая модель предполагает, что облака должны иметь короткую продолжительность жизни и не могут держаться при большом ускорении.

Над галактикой нашли невозможную планету.