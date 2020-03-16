Новый небесный объект найден над галактической плоскостью Млечного Пути.

Над галактикой нашли невозможную планету. Об этом сообщили ученые в научном издании Science Alert. Международная группа астрономов обнаружила экзопланету над галактической плоскостью Млечного Пути. Небесный объект находится от МП на расстоянии более пяти тысяч световых лет. Планета LHS 1815b вращается вокруг звезды LHS 1815 с периодом в 3,18 дня. У красного карлика это исключает возможность существования жизни из-за высокого уровня радиации.

Ранее существование LHS 1815b считалось невозможным. Большая часть межзвездного газа Млечного Пути и большая часть звезд находятся в тонком диске толщиной несколько сотен световых лет. В толстом диске звезды старше на 10 млрд лет. Они отличаются металличностью из-за большого содержания элементов, которые тяжелее гелия. Ранее ученые считали, что формирование планет у таких звезд невозможно.

Предположительно, что планета является каменной. При этом ее масса в 8,7 раз больше, чем масса земли. Это делает небесное тело необычайно плотной. Исследователи впервые нашли эту планету при помощи космического телескопа TESS.

Ранее SpaceX отменила запуск 60 спутников в момент старта.

