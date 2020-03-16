SpaceX отменила запуск 60 спутников в момент старта

Позже разработчики объявят новую дату запуска ракеты Flacon 9.

SpaceX отменила запуск 60 спутников проекта Starlink в момент старта. Запись трансляции доступна на YouTube-канале SpaceX.

Ракета Flacon 9 с 60 спутниками должна была направиться в космос в 9:22 по времени Восточного побережья США. Запуск проводился на мысе Канаверал в штате Флорида. По информации от представителей SpaceX, причиной отмены запуска стал стандартный автоматический отбой. Он вызван перерывом между поступлением данных во время проверки мощности двигателя.

Новая дата запуска будет объявлена разработчиками проекта Starlink после того, как будет получено подтверждение такой возможности.

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Видео: YouTube/SpaceX