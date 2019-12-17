Миллиардер предпочел "Порше" "Тесле".

Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса из-за слов про электромобили. Глава Tesla и SpaceX недоволен, что основатель Microsoft отдал предпочтение Porsche Taycan. Бизнесмен прокомментировал свою позицию в Twitter. Он заявил, что расстроен.

Миллиардер выбирал между данной моделью и машиной марки Tesla. Об этом рассказал сам Гейтс в интервью YouTube-блогеру Маркесу Браунли. Американец добавил, что доволен покупкой. По его мнению, из всех зеленых технологий наибольший потенциал имеют именно электромобили. В своей речи Гейтс упомянул компанию Tesla как двигатель индустрии. Однако он выявил и недостатки электромобилей компании. В частности, быстрое расходование заряда батареи и более долгую зарядку.

Ранее капитализация Tesla рекордно подскочила за сутки.

Видео: YouTube/Bill Gates, WIRED, Ariel Bissett, Quartz,This Morning