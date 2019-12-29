Капитализация Tesla рекордно подскочила за сутки

Основатель компании Илон Маск оказался в выигрыше от роста стоимости акций компании.

За минувшие сутки котировка ценных бумаг компании Tesla выросла почти на 20%. Теперь стоимость ценных бумаг по итогам торгов на бирже NASDAQ составляет $780 за акцию. Исходя из показателей, капитализация компании превысила 140,5 миллиардов долларов – наивысший показатель в истории.



Быстрее акции Tesla дорожали только в мае 2013-го года. Тогда стоимость ценных бумаг подросла на 24,4%.

Ранее мы сообщали о том, что Илон Маск выпустил танцевальный трек. На своей странице в Twitter миллиардер заявил, что сам написал слова и исполнил вокальную партию.