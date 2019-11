Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с микроспутниками Starlink

Полезная нагрузка ракеты-носителя компании SpaceX составила 13 620 кг

Ракета-носитель Falcon-9 стартовала 11 ноября в 17:56 по московскому времени во Флориде. Запуск ракеты с 60 микроспутниками Starlink состоялся с космодрома на мысе Канаверал.

Полезная нагрузка ракеты-носителя компании SpaceX составила 13 620 кг. Первая ступень будет посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Это уже ее четвертый запуск. Ступень можно использовать повторно. Микроспутники выведут на орбиту на высоте 280 км от Земли.

Сеть Starlink создается для того, чтобы обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

Видео: SciNews