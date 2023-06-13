Архитектурные символы Петербурга украсили новую форму "Зенита"

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга продемонстрировал новую игровую форму для предстоящего сезона Российской премьер-лиги 2025/26. Как сообщает издание "Деловой Петербург", дизайн экипировки включает узнаваемые архитектурные символы города - силуэты стадиона "Газпром Арена", небоскреба "Лахта Центр" и вантового моста Западного скоростного диаметра.
Клуб сохранил традиционную цветовую гамму, используя сочетание голубого и белого оттенков. В официальном заявлении пресс-службы "Зенита" поясняется, что новый дизайн отражает стремление команды и города к развитию и покорению новых вершин.
Не довольствоваться малым, расширять горизонты, укрощать стихию — всё это в равной степени относится к городу и клубу. Так родилась идея для новой игровой формы "Зенита", главными элементами которой стали символы современного Петербурга: "Газпром Арена", "Лахта Центр", вантовый мост Западного скоростного диаметра.
Пресс-служба "Зенита"
Напомним, в завершившемся сезоне "Зенит" занял второе место в чемпионате России, прервав шестилетнюю серию побед в национальном первенстве.
Фото: пресс-служба "Зенита"
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