Транспорт Петербурга перевез 874 миллиона человек за полгода

По данным транспортного комитета, все виды городского транспорта показали рост перевозок, причем метрополитен обслужил на 20 миллионов пассажиров больше, чем в прошлом году.

За первые шесть месяцев 2025 года общественный транспорт Санкт-Петербурга обслужил 874 миллиона пассажиров. Согласно данным, предоставленным пресс-службой городского Комитета по транспорту, метрополитен перевез более 342,5 миллиона человек, что на 20 миллионов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Наземный электротранспорт (трамваи и троллейбусы) обеспечил перевозку 143 миллионов пассажиров. Автобусные маршруты продемонстрировали значительный рост пассажиропотока - 388,5 миллионов перевезенных граждан, что на 21 миллион больше, чем в январе-июне 2024 года.

Среди автобусных направлений наибольшей популярностью пользовался маршрут №2, обслуживший 5,2 миллиона пассажиров. Этот маршрут, соединяющий четыре городских района, остается одним из самых протяженных в транспортной сети. В тройку лидеров также вошли маршруты №127 (4,4 миллиона пассажиров) и №27 (3,9 миллиона).

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к укладке асфальта на Каменноостровском проспекте.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга