Награды петербургских олимпийцев покажут в Музее спорта

С 19 июля по 7 августа посетители смогут увидеть награды легендарных спортсменов города, представленные в честь 45-летия московской Олимпиады.

В Санкт-Петербургском Музее спорта 19 июля состоится открытие тематической экспозиции "Олимпийская гордость Ленинграда — Петербурга", где будут представлены награды выдающихся спортсменов города. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, выставка посвящена 45-летнему юбилею летних Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Москве.

Экспозиция, включающая медали и другие спортивные трофеи прославленных петербургских атлетов, будет доступна для посещения до 7 августа текущего года. Мероприятие призвано познакомить жителей и гостей города с достижениями местных спортсменов на международной олимпийской арене.

Ранее пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге.

Фото: freepik