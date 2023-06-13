Камеры Лахта Центра засняли гигантский облачный вал

Уникальные кадры демонстрируют редкое атмосферное образование, появившееся над Петербургом, природа которого до сих пор полностью не изучена учеными.

Видеокамеры, установленные на здании Лахта Центра, зафиксировали редкое атмосферное явление - облачный вал, появившийся в небе над Санкт-Петербургом. Уникальные кадры появились на официальном телеграм-канале комплекса в пятницу, 18 июля.

Как сообщает пресс-служба Лахта Центра, съемка позволяет наблюдать облачное образование с различных точек обзора, одновременно наслаждаясь летними панорамами Северной столицы. Специалисты поясняют, что валовые облака получили свое название благодаря характерной удлиненной форме, напоминающей гигантский вал.

Такие атмосферные образования обычно формируются на границах атмосферных фронтов. Основной причиной их возникновения считается вращение воздушных масс, связанное с морскими бризами. Несмотря на научные исследования, природа этих облаков до конца не изучена - часть ученых рассматривает их как спиральные ответвления циклонов, однако единого научного консенсуса по этому вопросу пока не существует.

Фото: Пресс-служба Лахта Центра