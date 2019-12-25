Петербуржцам рассказали, как выглядит новый "Балтиец"

Специалистам предстоит установить двери и провести электромонтаж новых вагонов "Балтиец" до конца августа, после чего начнутся финальные испытания.

В администрации Санкт-Петербурга обнародовали фотографии новых электропоездов "Балтиец", предназначенных для эксплуатации на строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена. Как сообщается, первые составы уже доставлены на территорию Октябрьского электровагоноремонтного завода.

Согласно официальной информации, техническим специалистам предстоит выполнить комплекс монтажных работ, включающий установку дверных механизмов, проведение электромонтажных операций и настройку систем энергоснабжения подвижного состава. Завершение данного этапа работ запланировано на последнюю декаду августа текущего года.

После окончания заводских работ новые вагоны будут переправлены в депо метрополитена для прохождения заключительных испытаний перед вводом в эксплуатацию. Красносельско-Калининская линия, получившая неофициальное название "коричневой" ветки, станет новым элементом транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Ранее петербуржцам рассказали, куда жаловаться на выключенный кондиционер в общественном транспорте.

Фото: администрация Петербурга