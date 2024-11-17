Главы следственных управлений вручили дипломы выпускникам юрфаков Петербурга

Руководители региональных подразделений СКР приняли участие в торжественных церемониях в РАНХиГС и Институте ВГУЮ, где призвали молодых специалистов пополнить ряды следственных органов.

Руководящие сотрудники следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области и Санкт-Петербургу приняли участие в торжественных мероприятиях по вручению дипломов выпускникам юридических факультетов. Церемонии состоялись в Президентской академии (РАНХиГС) и Санкт-Петербургском институте Всероссийского государственного университета юстиции.

Начальник СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин и руководитель петербургского управления Павел Выменец выступили с поздравительными речами перед выпускниками и преподавательским составом. В своих обращениях представители ведомства выразили благодарность педагогам за профессиональную подготовку будущих правоведов.

Вы делитесь своим бесценным опытом, передаёте накопленные знания новым поколениям специалистов, чьи усилия будут направлены на защиту прав и законных интересов граждан нашей страны. Сергей Сазин, руководитель СУ СК России по Ленинградской области

В ходе мероприятий выпускникам предложили рассмотреть возможность трудоустройства в следственных органах, где они смогут применить полученные знания для укрепления законности и правопорядка.

Ранее четверть петербургских выпускников воспользовались правом пересдачи ЕГЭ.

Фото: Следком Ленинградской области