Главы следственных управлений вручили дипломы выпускникам юрфаков Петербурга

Руководящие сотрудники следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области и Санкт-Петербургу приняли участие в торжественных мероприятиях по вручению дипломов выпускникам юридических факультетов. Церемонии состоялись в Президентской академии (РАНХиГС) и Санкт-Петербургском институте Всероссийского государственного университета юстиции.
Начальник СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин и руководитель петербургского управления Павел Выменец выступили с поздравительными речами перед выпускниками и преподавательским составом. В своих обращениях представители ведомства выразили благодарность педагогам за профессиональную подготовку будущих правоведов.
Вы делитесь своим бесценным опытом, передаёте накопленные знания новым поколениям специалистов, чьи усилия будут направлены на защиту прав и законных интересов граждан нашей страны.
Сергей Сазин, руководитель СУ СК России по Ленинградской области
В ходе мероприятий выпускникам предложили рассмотреть возможность трудоустройства в следственных органах, где они смогут применить полученные знания для укрепления законности и правопорядка.
Ранее четверть петербургских выпускников воспользовались правом пересдачи ЕГЭ.
Фото: Следком Ленинградской области
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