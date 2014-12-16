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Bloomberg: Apple планирует представить новую линейку гаджетов в 2026 году
Сегодня, 12:07
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Bloomberg: Apple планирует представить новую линейку гаджетов в 2026 году

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Презентация запланирована на первый квартал следующего года.

Новостное агентство The Bloomberg сообщило о том, что американская технологическая компания Apple планирует представить широкой аудитории новую линейку гаджетов в первой половине 2026 года. По данным СМИ, в модельный ряд войдут новые планшеты, iPhone 17e, новый Macbook Pro, а также несколько других обновленных версий устройств. Журналисты узнали о том, что версия iPhone 17e будет иметь внешний облик своего предшественника, однако получит от разработчиков процессор A19, подобно другим представителям линейки iPhone 17.

В феврале 2025 года специалисты из Apple продемонстрировали последний на данный момент смартфон, входящий в линейку iPhone 16, - iPhone 16e, Гаджет имеет 6,1-дюймовый дисплей. По утверждениям аналитиков из корпорации, самое долгое время автономной работы для iPhone такого размера - на шесть часов дольше, чем у iPhone 11. Показатель также на полдня дольше, чем у всех поколений iPhone SE. 

Эксперты прокомментировали закон об обязательной установке RuStore на смартфоны.

Фото: YouTube / Apple 

Теги: apple, iphone, технологии
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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