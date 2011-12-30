Объем автокредитования в Петербурге снизился почти вдвое с начала года

Данные Объединённого кредитного бюро свидетельствуют о снижении выдачи автокредитов в 1,9 раза по сумме и в 1,6 раза по количеству договоров за первое полугодие 2025 года.

Согласно данным Объединённого кредитного бюро, рынок автокредитования в Санкт-Петербурге продемонстрировал резкое сокращение в первом полугодии 2025 года. Общий объём выданных займов уменьшился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 36,899 миллиарда рублей. Количество оформленных кредитов сократилось в 1,6 раза - с 39 940 до 25 120 договоров.

Аналогичная ситуация наблюдается в Ленинградской области: за отчётный период местные банки выдали 8 157 автокредитов на сумму 11,525 миллиарда рублей, что в 1,6-1,8 раза меньше показателей января-июля 2024 года. Несмотря на постепенный месячный рост объёмов финансирования (с 5,212 до 7,519 миллиарда рублей в Петербурге и с 1,557 до 2,34 миллиарда в области), общие показатели остаются значительно ниже прошлогодних, указывают "Ведомости Северо-Запад".

Эксперты отмечают снижение средней процентной ставки по автокредитам с 23,8% до 19,63% годовых за рассматриваемый период. По мнению аналитиков, ключевым фактором спада стала сохраняющаяся высокая ключевая ставка Центробанка. Статистика регистрации транспортных средств также демонстрирует отрицательную динамику: количество новых автомобилей, поставленных на учёт в Петербурге, сократилось на 28%, а подержанных - на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее в Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 3%.

Фото: freepik