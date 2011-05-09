ВТБ: российские банки увеличили выдачи автокредитов в феврале почти на 10%

Прогноз ВТБ говорит о том, что итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 трлн рублей.

Российские банковские структуры в феврале 2026 года согласно предварительным оценкам ВТБ выдали автомобильных кредитов на 106 миллиарда рублей, это на 9% выше показателя января 2026 года и на 26% - февраля 2025 года. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ВТБ России.

Банки постепенно адаптируются к новым регуляторным требованиям. Напомним, с начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников. ВТБ растет сейчас быстрее рынка - в феврале мы прибавили 22% к январским показателям и четверть - к февралю прошлого года. Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ

Согласно предварительным оценкам от экспертов, в прошлом месяце граждане страны получили от банков на покупку новых и подержанных легковых транспортных средств порядка 106 миллиарда рублей. Данный показатель на девять процентов превышает уровень январского и на 26 процентов - февральского значения прошлого года. Таким образом внутренний рынок автокредитования во второй месяц текущего года продемонстрировал рост не только в деньгах, но и в количестве заключенных сделок. В ВТБ добавили, что за февраль в России было оформлено около 70,2 тысяч кредитов на покупку легковых автомобилей, тогда как в январе речь шла о 64,7 тысячах. Средний чек договоров по стране при этом сохранился на уровне в полтора миллиона рублей.

ВТБ: рост акций нефтегазовых компаний дал индексу Мосбиржи выход из зоны 2 800 пунктов.

Фото: Piter.tv