Эксперт пояснил, какие положительные результаты приносит для России ситуация на Ближнем Востоке.

Рост акций нефтегазовых компаний России стал главным фактором, обеспечившим выход индекса Мосбиржи из консолидации под отметкой 2 800 пунктов. Это открывает перспективы движения к круглой отметке 3 000 пунктов, усиливая оптимизм инвесторов. Станислав Клещев, эксперт ВТБ

Ранее опрошенные СМИ эксперты отмечали, что обострение регионального конфликта на Ближнем Востоке привело к существенному росту цен на нефть и драгоценные металлы. Эта ситуация позитивно сказывается на котировках российских акций в отношении нефтегазовых компаний.

Песков: падение нефтегазовых доходов России компенсируется другими источниками.

