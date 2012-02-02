В ВТБ рассказали о росте средней суммы вкладов у пенсионеров в 2025 году

Эксперты сообщили о сумме, которую чаще всего держат пожилые люди в стране на вкладах.

Зафиксирован рост средней суммы вкладов у российских пенсионеров в 2025 году. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ВТБ. Специалисты уточнили, что речь идет о сумме, которая увеличилась на 49 тысяч рублей и сейчас составляет 722,4 тысячи рублей. В настоящее время в стране получают пенсию в ВТБ свыше 4,8 миллионов человек. По результатам прошлого года показатель увеличился на 80 процентов.

В прошлом году средняя сумма вклада у пенсионных клиентов ВТБ выросла до 722,4 тыс. рублей (+49 тыс.). На текущих счетах средний чек составил около 50 тыс. рублей, а на накопительных счетах - почти 200 тысяч. пресс-служба ВТБ РФ

Лидерами по открытию вкладов и накопительных счетов оказались пенсионеры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской области и Краснодарского края. В 2025 году такие категории клиентов активно перекладывали денежные средства на короткие вклады. При это приоритетными сроками для размещения вкладов были три и шесть месяцев.

