ВТБ: в РФ выдачи кредитов наличными в феврале выросли в 1,4 раза

По результатам текущего года ВТБ прогнозирует рост рынка потребительского кредитования в 1,6 раза, до 5,7 триллионов рублей.

На российской территории за февраль 2026 года выдачи кредитов наличными клиентам выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ВТБ. Специалисты уточнили, что речь идет об общей сумме в 314 миллиардов рублей. В кредитной организации подобный рост показателей объясняют снижением ставок на отечественном рынке. Потребители оформили за прошлый месяц 1,7 миллиона кредитов наличными денежными средствами. Средний размер займа у банков составил порядка 195 тысяч рублей.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин заметил, что сейчас в России продолжает восстанавливаться рынок потребительского кредитования. Фиксируется оживление спроса среди граждан на услугу. В ВТБ уверены, что основным драйвером такой ситуации являются денежные траты населения на обустройство жилого помещения. Также кредиты чаще берутся в связи со смягчением ключевой ставки и запуском программ рефинансирования.

Фото: Piter.tv