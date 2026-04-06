Закредитованность россиян достигла 45 трлн рублей: мнение экономиста

По состоянию на 1 января 2026 года общая сумма кредитов и займов, взятых россиянами, впервые достигла 45 триллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Центробанка, за последний квартал задолженность населения выросла на 988 миллиардов рублей, что составляет 2,2%.

В структуре кредитного портфеля почти половину (48,1%) занимают ипотечные кредиты — 21,7 триллиона рублей. На потребительские ссуды приходится 29,7% (13,4 триллиона рублей), а на автокредиты — 6,8% (3 триллиона рублей). Остальная часть задолженности включает требования по процентам, займы от микрофинансовых организаций и прочие кредиты.

Опасность такой закредитованности населения прокомментировал доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Максим Чирков. В беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" он отметил, что рост задолженности связан со снижением процентных ставок и эффективной работой программ льготного кредитования, особенно ипотеки, что стимулирует экономику.

Однако эксперт указал и на потенциальные риски. По его словам, в условиях мировой экономической нестабильности возможны проявления кризисных явлений. Хотя Россию это затронет в меньшей степени, глобальная перестройка может повлиять на рынок труда, и некоторые граждане могут оказаться неспособны выплачивать кредиты с крупными ежемесячными платежами.

Чирков подчеркнул, что подобные риски существуют в любой экономике, но для России они менее актуальны, чем для развитых стран с более высоким уровнем долга граждан. Он объяснил, что государственное регулирование адаптируется к ситуации: банки ужесточают условия выдачи займов, проводят более тщательную оценку рисков и ограничивают максимальные суммы кредитов.

Эксперт выразил мнение, что банковская система и регуляторы делают всё возможное для минимизации рисков и предотвращения негативных сценариев. Он также напомнил об опасности массовых невозвратов, приведя в пример кризис ипотечных ценных бумаг 2007–2008 годов в США, который показал, что большое количество проблемных кредитов создает серьезные трудности даже для крупных финансовых институтов.

